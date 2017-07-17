الشورى يطالب الطاقة بدراسة أسباب تعثر بعض المشروعات الصناعية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

طالَبَ مجلس الشورى، اليوم، في جلسته السادسة والأربعين، وزارةَ الطاقة بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات، وتوطين القوى العاملة في القطاعات التابعة لها، والعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز.

كما طالَبَها بدراسة أسباب تعثر بعض المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية وكذلك بتقييم المنجزات؛ وفق مؤشرات الأداء، مقارنة بالمستهدف في الاستراتيجية الوطنية للصناعة ٢٠٢٠م.

كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة وعدد من الدول؛ حيث وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التشاور السياسي الثنائي، كما وافق على مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والرياضة والشباب بين المملكة وتنزانيا.

ووافق المجلس أيضاً على مشروع ملحق مذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم والثقافة والرياضة في اليابان في مجال الرياضة، وكذلك على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة القضاء على الفساد في إندونيسيا حول التعاون في منع ومكافحة الفساد.