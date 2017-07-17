الذهب يرتفع مع تراجع الدولار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر بعد تقلص فرص إجراء المزيد من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام في ضوء البيانات الاقتصادية الضعيفة للاقتصاد الأمريكي الأسبوع الماضي.

وارتفع السعر الفوري للذهب في الساعة (06:32 بتوقيت جرينتش) 0.2 بالمئة إلى 1230.43 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 1229.50 دولار للأوقية.

وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت يوم الجمعة استقرار أسعار المستهلكين في يونيو وتراجع مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي.

وعن أسعار المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.02 دولار للأوقية بعد أن سجل في الجلسة السابقة 16.09 دولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 922.80 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته في أسبوعين عند 924.80 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 857.50 دولار للأوقية.