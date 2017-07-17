بالصورة .. موظفة تطلب يوم اجازة والسبب غريب! - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اثار رد فعل رئيس مؤسسة أمريكية على طلب مادلين باركر في الحصول على يوم عطلة ، اعجاب المتابعين والنشطاء واصفينه انه رد فعل غير متوقع ابداً .

وكانت مادلين باركر قد كتبت في رسالتها: ” مرحباً يا رفاق، أنا سأحصل على عطلة اليوم وغداً لأركز على سلامتي العقلية. وأتمنى أن أعود في الأسبوع المقبل بكامل طاقتي 100% “.

وعلى الفور بادر مديرها بالرد قائلاً: ” مرحباً مادلين، أنا فقط أردت أن أشكرك بنفسي لإرسالك رسائل كتلك الرسالة. في كل مرة تقومين بذلك، أستخدمها كوسيلة تذكير بأهمية استخدام أيام الإجازات المرضية من أجل السلامة العقلية. أنا لا أصدق أن باقي المؤسسات لا تطبق هذا الأمر. أنتِ مثال لنا جميعاً، بقدرتك على مواجهة أمور ينظر لها البعض على أنها مخزية، ولكنها تساعدنا جميعاً على العودة للعمل ” .