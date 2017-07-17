بالصور.. القوت العراقية تعثر على 3 أطفال تحت أنقاض بالموصل - صحيفة صدى الالكترونية

الموصل(صدى):

عثر الجنود العراقيون على رضيعين بمعجزة داخل بقايا مدينة الموصل، وفتاة ثالثة قالت إن اسمها أمينة.

وأثناء عمليات البحث عن ناجين، خلفهم تنظيم داعش في المدينة شاهد الجنود طفلاً يخرج من بين الأنقاض حبوا على أربع، نقلاً عن صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، الاثنين.

المفجع أن الرضيع كان يحاول تناول قطعة لحم نيئ، رغم كثرة الركام حوله من شدة الجوع.

وكان الجنود قد قتلوا عنصراً من داعش قبل أن يخرج لهم هذا الطفل من تحت الأنقاض.

وبعد ذلك، وجدوا طفلاً آخر يشق طريقه أيضاً من أسفل الركام، وسارعت الفرق الطبية إلى استخدام الورق الحراري لإحاطة جسده والحفاظ على درجة حرارته.

وفي وقت لاحق من البحث، سمع الجنود العراقيون صوت بكاء ينبعث من أسفل الأنقاض، وفي عملية إنقاذ سريعة وجدوا طفلة صغيرة لا تتحدث العربية، وقالت إن اسمها أمينة، وإن والدها ووالدتها من ” الشهداء “.