مصر تبحث زيادة دعم الخبز 100% - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ذكرت مصادر إن الحكومة المصرية تدرس زيادة الدعم الموجه لنقاط الخبز نحو 100% ليصل إلى 0.20 جنيه لكل رغيف لا يشتريه المواطن من حصته اليومية.

وقال أحد المصادر أن الحكومة تدرس رفع دعم نقاط الخبز 0.20 جنيه لكل رغيف بدلا من 0.10 جنيه لأن أصحاب المخابز يقومون باستغلال المواطنين والحكومة حاليا.

وأشار المصدر إلى أن ” بعض أصحاب المخابز يبيعون سلعا للمواطنين مقابل نقاط الخبز بسعر 0.20 جنيه للرغيف ثم يقومون بتحصيل المقابل من الحكومة على أساس أكثر من 0.50 جنيه لكل رغيف كما لو كان قد تم خبزه وبيعه للمواطن بالفعل “.

أكد مصدر حكومي ثان مطلع على ملف دعم الخبز أن الحكومة تدفع حاليا ما بين 375 و400 مليون جنيه شهريا لدعم نقاط الخبز وفي حالة الموافقة النهائية ستجري مضاعفة تلك الأرقام.

ويذكر أن رغيف الخبز المدعم يباع بسعر خمسة قروش للرغيف وما يسمى بالرغيف السياحي بما بين 50 و100 قرش للرغيف الواحد.

وتصرف مصر 150 رغيفاً شهرياً من الخبز المدعم لكل مواطن منذ بدء العمل بمنظومة لتوزيع الخبز بالبطاقات الذكية في أبريل2014 .

يحصل المواطن على عشرة قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر ويستطيع استخدامه في شراء سلع تموينية عن رصيده الإجمالي هو وأسرته.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء عدد من السلع.