استقرار أسعار النفط بعد خمس جلسات متتالية من المكاسب - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار النفط اليوم استقرارا بعد خمس جلسات متتالية من المكاسب، بضغط من تواصل نمو نشاط التنقيب في الولايات المتحدة، ومع زيادة واردات الصين من الخام جنبًا إلى جنب مع هبوط الإنتاج المحلي للبلاد.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول بمقدار سنتين إلى 48.93 دولار للبرميل، كما ارتفع خام ” نايمكس ” الأمريكي تسليم أغسطس/ آب بمقدار سنتين أيضًا إلى 46.56 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهرت بيانات ” بيكر هيوز ” للخدمات النفطية، ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار منصتين إلى 765 منصة، وهو الارتفاع الثاني على التوالي.

فيما أظهرت بيانات أخرى، تراجع إنتاج الصين من النفط الخام بنسبة 5.1% على أساس سنوي إلى 4 ملايين برميل يوميًا خلال النصف الأول من العام الجاري.

بينما تزايدت واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من النفط الخام خلال نفس الفترة بنسبة 14% إلى 8.5 مليون برميل يوميًا، وهو ما أكد مكانتها كأكبر مستورد للطاقة في العالم.