" إثريوم " تنخفض أكثر من 20 % و " بتكوين " 12% - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

انخفضت العملة الرقمية ” إثريوم ” بأكثر من 20% خلال تعاملات امس الأحد، في ظل تزايد المخاوف بشأن مستقبل العملات الرقمية ومدى استدامة المكاسب الأخيرة التي شهدتها ” بتكوين “.

وبلغت ” إثريوم ” خلال تعاملات أمس 130.26 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ السابع والعشرين من مايو ، وفقًا لبيانات موقع ” TradingView ” المتخصص في متابعة العملات الرقمية.

وخلال تعاملات الأحد كانت ” إثريوم ” أقل بنحو 60% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغ 420 دولارًا، والذي سجلته في الثاني عشر من يونيو ، لكنها كانت أعلى بنحو 1800% عما كانت عليه في بداية العام.

من ناحية أخرى، انخفض سعر ” بتكوين ” بنسبة 12% إلى ما دون 1800 دولار خلال تعاملات الأحد، لكنها قلصت خسائرها وارتفعت أعلى 1900 دولار في وقت لاحق من التعاملات.