الدولار يستقر قرب أدنى مستوياته مقابل اليورو - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

سجل مؤشر الدولار اليوم الاثنين استقرار بالقرب من أدنى مستوى له منذ 10 أشهر بعد بيانات التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة ونمو الاقتصاد الصيني بأكثر من المتوقع في الربع الثاني.

وقد أثار ضعف التضخم في الولايات المتحدة الشكوك حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم سينتعش خلال وقت قريب.

وقال الاقتصادي في ” ديفيد بلانك ” إن البيانات الاقتصادية الأخيرة من المرجح أن تجعل الاحتياطي الفيدرالي حذرا في اتخاذ إجراءات في المستقبل القريب، كما أنها تسببت في تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وشجع ذلك على زيادة التدفقات إلى العملات ذات العائد المرتفع مثل الدولار الأسترالي وإلى أسواق الأسهم في الدول الناشئة.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.11% إلى 95.261، وارتفع الدولار أمام اليورو بنسبة 0.18% إلى 1.1449، وأمام الإسترليني بنسبة 0.11% إلى 1.3048، كما زاد أمام الين بنسبة 0.12% إلى 112.67 في تمام الساعة 09:44 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.