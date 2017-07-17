شرطي أمريكي يقتل استرالية في ظروف غامضة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قتل شرطيا من مدينة منيابوليس الأمريكية استرالية بالرصاص، فيما فتحت رئيسة بلدية المدينة تحقيقا شاملا في الواقعة.

وقالت رئيس البلدية بيتسي هودجز ” كلنا نريد أن نعرف أكثر…أريد أن أعرف أكثر ” عن الواقعة، وعادة ما يكون رجال الشرطة في منيابوليس مزودين بكاميرات مثبتة في أجسامهم خلال الدوريات لكن الكاميرات لم تكن تعمل خلال الحادث.

وأضافت هودجز ” لدي الكثير من الأسئلة مثل لماذا لم تكن الكاميرات تعمل “.

وذكرت الشرطة أنها تلقت مكالمة استغاثة نحو الساعة 11:30 مساء يوم السبت، وقال مسؤول كبير بالشرطة إنه خلال تعامل رجال الشرطة مع الواقعة أطلق شرطي النار. وتوفيت امرأة جراء إطلاق الرصاص، وذكرت شرطة منيابوليس في بيان أن المكالمة كانت تتعلق “بهجوم محتمل” وأن ” في مرحلة ما أطلق شرطي النار من سلاحه فأصاب امرأة إصابة قاتلة “.