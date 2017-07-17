مطار أبها يستقبل نصف مليون مسافر خلال 45 يوما - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

قال مدير العام المطارات الجنوبية فهد العدواني؛ إن إجمالي أعداد المسافرين في مطار أبها بلغ (٤٥٧.٨٧٣) من ١ يونيو حتى ١٥ يوليو عبر ٤١٧٨ رحلة، إذ بلغ إجمالي المسافرين في يونيو ٢٨٩٢٠٧ عبر ٢٧٩٤ رحلة، و١٦٨٦٦٦ خلال أول ١٥ يوماً من يوليو عبر ١٣٨٤ رحلة.

وقد حقّق مطار أبها استقبالا كبيرا ما يقارب نصف مليون مسافر من وإلى المطار خلال ٤٥ يوماً؛ حيث يأتي ذلك بالتزامن مع ما تشهده المنطقة من أجواء ماطرة، إضافة إلى الفعاليات المميزة التي شهدها مهرجان ” أبها يجمعنا ” المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م.