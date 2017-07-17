مديرة سابقة لـ " دار فتيات مكة ": التدليل وراء إيداع 9 فتيات بالسجن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

طالبت مديرة سابقة لدار رعاية الفتيات بمكة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بضرورة استخدام الحزم مع الفتيات نزيلات الدار مشيرة إلى أن التجاوزات وحالات التفلت التي تشهدها الدار بين الحين والآخر، وكان آخرها الفوضى التي أحدثتها الفتيات وتسبب في إيداع 9 منهن السجن .

وأوضحت إن الدار شهدت تغيير ثلاث مديرات خلال عام واحد، الأولى بسبب تباين في وجهات النظر حيث كانت الوزارة تصر على تقديم كل شيء للفتيات، وهو ما اعتبرته المديرة مبالغة في الدلال .

مشيرة إلى أنه تم تغيير المديرة الثالثة بسبب إدارتها الحازمة، ومطالبة الفتيات بتغييرها .

قالت حياة صعدي رئيسة الدار الحالية أنها تعتزر عن التعليق حول اتهامات الفتيات للإدارة بإساءة معاملتهن، مبينة أن التعليمات تمنعها من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام .

وكانت الجهات الأمنية أحالت 9 من الفتيات لسجن النساء بمكة على خلفية تحطيم محتويات الدار وتهشيم زجاج الوحدات، فيما أمرت النيابة العامة لاحقاً بالإفراج عنهن، غير أنهن رفضن الخروج من السجن والعودة للدار اعتراضاً على طريقة معاملتهن بالدار .