ملاك مكاتب استقدام: أجور العاملات قد تصل إلى أرقام فلكية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف ملاك مكاتب استقدام بالمملكة عن أن سفارات الدول المصدرة للعمالة طالبت برفع أجور العمال والعاملات، محذرين من وصول أجور العاملات إلى أرقام فلكية.

وأكد ملاك المكاتب أن التوجه بفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية سيزيد الرسوم، مشيرين إلى أن تكلفة استقدام العاملة من “كمبوديا” تتراوح بين (7 – 8) آلاف ريال، فيما يصل الأجر الشهري بين (700- 800) ريال.

وأوضح ملاك المكاتب، أن الأسرة بالمملكة تفضل العمالة من شرق آسيا على العمالة الإفريقية؛ كونها من أنشط العمالة، خاصة من الفلبين حيث يصل متوسط رواتب العمالة المنزلية إلى 1500 ريال.