⁠⁠⁠⁠⁠المفرج عنها بقرار النائب العام تروي تفاصيل إطلاق صراحها - صحيفة صدى الالكترونية

المفرج عنها بقرار النائب العام تروي تفاصيل إطلاق صراحها
روت الموقوفة التي أمر النائب العام أخيرا بالإفراج عنها، تفاصيل إطلاق سراحها، قائلة إنه بعد توجيه من النائب العام بالإفراج بكفالة عن سجينات ما زالت قضاياهن في مرحلة الضبط، ولم تتوافر الأدلة الكافية لسجنهن.
وأكدت المواطنة أن هذا الإجراء أسعد الكثير من النساء، ويدل على الحفاظ على الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأضافت: ” نحن كمواطنات نعرب عن ثقتنا التامة بالحصول على حقنا، حيث إن ولاة أمرنا حافظوا على حرية المواطنين وعدم المساس بهم دون مسوغ شرعي ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11392 ] نشر منذ 9 دقائق
طيب ايش مشكلتها
كان زمان[ عدد التعليقات: 882 ] نشر منذ 2 دقيقتين
علي حسب قضيتك ..!!