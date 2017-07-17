 ⁠⁠⁠⁠⁠المفرج عنها بقرار النائب العام تروي تفاصيل إطلاق صراحها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 17

    يوليو

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⁠⁠⁠⁠⁠المفرج عنها بقرار النائب العام تروي تفاصيل إطلاق صراحها

⁠⁠⁠⁠⁠المفرج عنها بقرار النائب العام تروي تفاصيل إطلاق صراحها
علي القحطاني(صدى):

روت الموقوفة التي أمر النائب العام أخيرا بالإفراج عنها، تفاصيل إطلاق سراحها، قائلة إنه بعد توجيه من النائب العام بالإفراج بكفالة عن سجينات ما زالت قضاياهن في مرحلة الضبط، ولم تتوافر الأدلة الكافية لسجنهن.

وأكدت المواطنة أن هذا الإجراء أسعد الكثير من النساء، ويدل على الحفاظ على الحقوق والحريات العامة للمواطنين.

وأضافت: ” نحن كمواطنات نعرب عن ثقتنا التامة بالحصول على حقنا، حيث إن ولاة أمرنا حافظوا على حرية المواطنين وعدم المساس بهم دون مسوغ شرعي ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 11392 ] نشر منذ 9 دقائق

طيب ايش مشكلتها

[ عدد التعليقات: 882 ] نشر منذ 2 دقيقتين

علي حسب قضيتك ..!!

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