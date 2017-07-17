" العمل والتنمية الاجتماعية " تجري استبيانًا شهريًا لقياس رضا عملائها من مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حرصها على قياس رضا عملائها من مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي، من خلال طلب بيانات عدد من العملاء المستفيدين من الخدمات بداية كل شهر، والتواصل معهم لإجراء الاستبيان، ومن ثم فرز البيانات وتحليلها، وذلك بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين بما يحقق متطلباتهم ويتماشى مع رضا المستفيدين.

وشملت المحاور المتبعة لقياس رضا العملاء سلوك الموظفين وتوضيحهم لآلية ومتطلبات تقديم الخدمة، والاستقبال حسب الموعد المحدد، وتوافر أماكن الانتظار، بالإضافة إلى جودة الخدمة المقدمة، وتوفير الأدلة واللوائح المتعلقة بها.

وتعمل الوزارة من خلال مكاتب الضمان المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة على تطوير وتحسين أداء الخدمات المقدمة للمستفيدين.