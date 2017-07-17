قرقاش: نحتاج مراقبة دولية في قطر ومؤشرات بنجاح الضغوط - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن هناك حاجةً إلى مراقبة دولية في الأزمة بين قطر وجيرانها العرب، مشيراً إلى أنه يرى أن الضغوط التي تمارس على الدوحة تنجح و نرى مؤشرات الآن على أن ضغطنا ينجح .

وأضاف نريد التأكد من أن قطر، الدولة التي تملك احتياطياً نقدياً قيمته 300 مليار دولار، لم تعد راعيةً بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار الإرهابية ، و نحن مستعدون لأن تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً .

وذكر أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وقطر، يوم الثلاثاء، بشأن تمويل الإرهاب تمثل تطوراً إيجابياً، ولكنه لم يفصح عن الضغوط المقترحة .