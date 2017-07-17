انطلاق أول جولة رسمية من مفاوضات خروج بريطانيا بين الاتحاد الأوروبي ولندن - صحيفة صدى الالكترونية

بروكسل(صدى):

انطلقت في بروكسل اليوم أول جولة رسمية من المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا بشان ما يعرف بـ ” البركسيت ” .

ومن المتوقع أن تطغى صلاحية محكمة العدل الاوروبية على محدثات هذا الاسبوع ، حيث يستعد الجانبان لحسم الجدل حول الملف الذى قد يعيق التقدم في جوانب اخرى وأهمها حقوق رعايا الطرفين والتسوية المالية .

ويجتمع وزير الشؤون البركسيت البريطاني ديفيد ديفيس ، مع كبير المفاوضين في الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه طيلة ثلاثة ايام في مقر المفوضية الاوروبية لإجراء الجولة الثانية بين الطرفين ولكنها الاولى من التفاوض الحقيقي من محادثات الخروج من الاتحاد الاوروبي .

وسيجرى الجانبان مناقشات مفصلة حول حماية حقوق المواطنين ، والتسوية المالية، و التحكم في ادارة الحدود الايرلندية .