 انطلاق أول جولة رسمية من مفاوضات خروج بريطانيا بين الاتحاد الأوروبي ولندن - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 17

    يوليو

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انطلاق أول جولة رسمية من مفاوضات خروج بريطانيا بين الاتحاد الأوروبي ولندن

انطلاق أول جولة رسمية من مفاوضات خروج بريطانيا بين الاتحاد الأوروبي ولندن
بروكسل(صدى):

انطلقت في بروكسل اليوم أول جولة رسمية من المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا بشان ما يعرف بـ ” البركسيت ” .

ومن المتوقع أن تطغى صلاحية محكمة العدل الاوروبية على محدثات هذا الاسبوع ، حيث يستعد الجانبان لحسم الجدل حول الملف الذى قد يعيق التقدم في جوانب اخرى وأهمها حقوق رعايا الطرفين والتسوية المالية .

ويجتمع وزير الشؤون البركسيت البريطاني ديفيد ديفيس ، مع كبير المفاوضين في الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه طيلة ثلاثة ايام في مقر المفوضية الاوروبية لإجراء الجولة الثانية بين الطرفين ولكنها الاولى من التفاوض الحقيقي من محادثات الخروج من الاتحاد الاوروبي .

وسيجرى الجانبان مناقشات مفصلة حول حماية حقوق المواطنين ، والتسوية المالية، و التحكم في ادارة الحدود الايرلندية .


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