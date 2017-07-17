بالصور..بريطاني يضرب فتاة مسلمة ويحاول نزع حجابها في المترو - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور..بريطاني يضرب فتاة مسلمة ويحاول نزع حجابها في المترو
حاول بريطاني نزع حجاب فتاة مسلمة محجبة بعدما هاجمها بمترو الأنفاق.
هاجم الرجل الفتاة ” أنيسو أبو القادر ” 18 عاما طالبا منها أن تريه شعرها محاولا نزع حجابها بمحطة بيكر ستريت في لندن، بينما كانت متجهة إلى منزلها بصحبة صديقاتها وعندما فشل المهاجم في ذلك ضربها وبصق على زميلتها، ونشرت الفتاة صورة المعتدي عبر تويتر والتي انتشرت بشكل واسع، وفق ” ديلي ميل ” البريطانية.
قالت أنيسو: إنها تمكنت من التقاط صورة الرجل رغم أنها كانت ترتعش وتبكي، كما أنه تسبب في أن يفوت القطار الأخير عليها، مما تسبب في قلق عائلتها عليها.
وذكرت شركة النقل البريطانية، بأنها لن تتسامح مع أي جريمة كراهية وستعمل على التحقيق في الأمر.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 56 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
جرائم الكراهية انتشرت تلك الايام بكثرة بسبب البطالة فى أوروبا وأزمة المهاجرين و اللاجئين وارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين البريطانيين خصوصا بعد هجوم لندن الاخير وأوضحت الصحيفة الجارديان الانجليزية أن سجل جرائم الكراهية ارتفع إلى 54 حادثة يوميا مقابل متوسط يومى 38 حادثة منذ بداية العام 2017 وهى مع الاسف جريمة تحدث عندما يقوم المجرم باستهداف ضحية بسبب اعتقاده بانتماءه إلى مجموعة اجتماعية عادة ما تكون معرفة بحسب العرق أو التوجه الجنسي أو الدين
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 51 دقيقة
هذا كلب بن كلب
اماني صالح الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 51 دقيقة
شي عجيب !!؟