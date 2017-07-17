بالصور..بريطاني يضرب فتاة مسلمة ويحاول نزع حجابها في المترو - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

حاول بريطاني نزع حجاب فتاة مسلمة محجبة بعدما هاجمها بمترو الأنفاق.

هاجم الرجل الفتاة ” أنيسو أبو القادر ” 18 عاما طالبا منها أن تريه شعرها محاولا نزع حجابها بمحطة بيكر ستريت في لندن، بينما كانت متجهة إلى منزلها بصحبة صديقاتها وعندما فشل المهاجم في ذلك ضربها وبصق على زميلتها، ونشرت الفتاة صورة المعتدي عبر تويتر والتي انتشرت بشكل واسع، وفق ” ديلي ميل ” البريطانية.

قالت أنيسو: إنها تمكنت من التقاط صورة الرجل رغم أنها كانت ترتعش وتبكي، كما أنه تسبب في أن يفوت القطار الأخير عليها، مما تسبب في قلق عائلتها عليها.

وذكرت شركة النقل البريطانية، بأنها لن تتسامح مع أي جريمة كراهية وستعمل على التحقيق في الأمر.