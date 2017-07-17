" السعودية لشراء الطاقة " تحصل على رخصة " المشتري الرئيس " - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة ” المشتري الرئيس ” إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء أنها تسلمت رخصة ” المشتري الرئيس ” من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مؤكدة أن حصولها على الرخصة يمكّنها من مزاولة جميع أنشطة ومهام ” المشتري الرئيس ” ، ومن أبرزها طرح مشاريع شراء وبيع وتحويل الطاقة الكهربائية، وخطط استيرادها وتصديرها إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى سرعة العمل على بدء تطوير أسواق تجارة الطاقة الكهربائية وخدماتها، وبيع وتطوير خدمات المنظومة الكهربائية خلال السنوات القادمة بالإضافة إلى الحصول على الوقود الأساسي والوقود الاحتياطي لتوريده إلى المرخص لهم بالإنتاج، وإدارة حساب صندوق الموازنة الذي يهدف إلى تغطية العجز بين الإيراد المطلوب والإيراد الفعلي.

وبيّن الأستاذ أسامة بن عبدالوهاب خوندنة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة ” المشتري الرئيس ” ، بأن الشركة تخطط لتطوير خدمات سوق الكهرباء، بما يتناسب مع خارطة الطريق التي وضعها المنظم في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بالمنطقة، لاسيما وأن المملكة العربية السعودية تنتج أكثر من ربع إنتاج الدول العربية مجتمعة من الكهرباء، مشيراً إلى دخول المشتري الرئيس في اتفاقيات لشراء الطاقة وتحويلها، والدخول في عمليات البيع المستمر، وبيع الطاقة الكهربائية بالجملة للمرخص لهم للبيع بالتجزئة، وإلى كبار المستهلكين.

يُذكر بأن الشركة السعودية لشراء الطاقة ” المشتري الرئيس ” ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء وأنها حصلت على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية المختصة تنفيذاً للأمر السامي الكريم والقاضي باستقلالية المشتري الرئيس، ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخططها لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، والتي من ضمنها تحقيق التنافسية في قطاع الطاقة الكهربائية بالمملكة.