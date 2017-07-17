مصرع وإصابة 19 شخصاً في انفجار نفطي شرق نيجيريا - صحيفة صدى الالكترونية

أبوجا(صدى):

أعلنت شرطة نيجيريا أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون بعد انفجار خزان للغاز في مجمع نفطي في جنوب شرق نيجيريا.

وقال حافظ إينوا المسئول عن شرطة ولاية كروس ريفر، إن أسباب الانفجار الذي وقع في منشأة تابعة لشركة “لينك أويل أند غاز” في كالابار، لم تعرف بعد.

وتابع قائد الشرطة من مكان الحادث أن مدير المنشأة لم يعط تفسيرا بعد ” للأسباب التي أدت إلى الانفجار ” ، قائلا: ” في الوقت الحالى تأكد مقتل تسعة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة وهم يتلقون العلاج ” في أحد المستشفيات المحلية.