بالفيديو .. المطلق: 800 مليون ريال تهدر سنويا صدقة أضاحي عن الأموات - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى أمس مجيبًا عن مستفتٍ، سأله عن الأضحية عن والدهم سنويا، أو توزيع قيمتها مالاً على الفقراء والمحتاجين ” الأضحية مشروعة عن أهل البيت، الناس الآن يضحون عن الميت، ويتركون أنفسهم، والنبي ﷺ يقول: (على كل أهل بيت في كل عام أضحية)، فالأضحية المشروعة هي ذبيحة، يذبحها الإنسان أو أهل البيت لله تعالى “.

وتساءل كم تظنون من أضاحٍ عن الموتى في السعودية سنويا؟ لو قلنا مليون أضحية، متوسط قيمتها 800 ريال، تساوي 800 مليون ريال، تذهب سنويًّا صدقة عن أموات، ولو دُفع منها 400 مليون ريال لجمعيات ومكاتب مساعدة الشباب على الزواج، و200 مليون إعانة إيجار مساكن للفقراء، و200 مليون تُدفع لعلاج للمساكين والمعوزين، لكان خيرًا .

وطالب ، بإعادة التفكير والنظر في الملايين المهدرة سنويًّا في قيمة الأضاحي عن الأموات، مطالبًا في هذا الشأن بتبني مشروع خيري، تُستثمر فيه تلك الأموال، وتُصرف على الجمعيات الخيرية، وعلى علاج وإسكان الفقراء والمحتاجين.