مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

اقتحم مستوطنون يهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى .

وقالت مصادر فلسطينية، إن 19 مستوطنا دخلوا صباح اليوم الاثنين إلى باحات المسجد الأقصى فى حالة ابتهاج وفرح وعبروا عن ارتياحهم الشديد لعدم وجود معيقات، بسبب عدم التواجد الإسلامى داخله ولا حتى الحراس، فى ظل رفض الحراس دخول المسجد عبر بوابات الفحص الإلكترونية والتسليم بالإجراءات الأمنية الإسرائيلية الجديدة.

وجاءت هذه الإجراءات فى أعقاب استشهاد 3 شبان عرب من مدينة أم الفحم (يحملون الجنسية الإسرائيلية) خلال اشتباك مسلح بباحات المسجد الأقصى صباح الجمعة الماضى أدى أيضا إلى مقتل جنديين إسرائيليين من الدروز وإصابة ثالث .. وعقب العملية ، أغلقت سلطات الاحتلال المسجد الأقصى إلى أن أعادت فتحه ظهر أمس الأحد بعد تركيب بوابات إلكترونية.