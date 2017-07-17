التنمية العقارية يكشف حقيقة استبعاد مواطنين من التمويل المدعوم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد صندوق التنمية العقارية أنه لم يستبعد أي مواطن من برنامج التمويل المدعوم، أو وضع أي تصنيفات جديدة للمستفيدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الصندوق حمود العصيمي إن مجلس إدارة الصندوق هو الجهة التي أقرت برنامج التمويل المدعوم، وهي صاحبة القرار بإجراء أي تعديلات عليه.

وكشف العصيمي أنه بإمكان أي مواطن تمت الموافقة على طلبه الحصول على دعم مركز خدمة المستفيدين لضمان تسلم التمويل المخصص له، حيث سيتم منحه مهلة سنتين في حال كانت عليه أي التزامات.