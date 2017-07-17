بالفيديو.. ضبط عصابة باكستانية تخصصت في السطو على المحلات بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة جدة من الإطاحة بعصابة باكستانية تتكون من 5 أفراد بقيادة شخص يدعى شوكت لاشاني، بتهمة ارتكاب عدة جرائم سرقة وسطو على عدد من المحلات خلال الليالي الأخيرة من شهر رمضان.

وتلقت الشرطة عدة بلاغات عن عمليات السطو، وشكلت فريق تحر متخصصا، ورصدت عناصر الأمن سيارة ” ميكروباص ” على طريق ” جدة – مكة “، كانت كاميرات المراقبة في المحلات المسروقة قد كشفت عن وجودها خلال عمليات السرقة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي أن أفراد الأمن تابعوا السيارة بعد رصدها بغرض استيقافها، غير أن سائقها رفض التوقف وواصل سيره بسرعة بالغة، عاكساً الطريق، وبعد محاصرة السيارة ترجل منها رجلان بلباس باكستاني وحاولا الفرار ولكن تم ضبطهما.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين أثبتت أنهما من أفراد العصابة، وبعد ذلك أرشدا الأجهزة الأمنية عن زعيمهما شوكت لاشاني فتم القبض عليه، واستمرت ملاحقة أفراد العصابة ليتم الإطاحة بأحد أفرادها المتخصصين في كسر الأقفال، قبل أن يقبض على شقيق زعيمها.

وباعتراف أفراد العصابة الخمسة في التحقيقات، تبيّن أنهم قد تورطوا في سرقة محلات سوبر ماركت ومحل حلويات ومحل تمور ومحل للأجهزة الكهربائية، إلى جانب مستودع ومحل جوالات.

وكشف الجناة أن أسلوبهم يتمثل في الوقوف بجوار المحل واستغلال حجم السيارة كغطاء، ومن ثم قصُ الأقفال باستخدام اللحام بواسطة أنبوبة الأكسجين، وتحميل الخزانة الموجودة، أو سرقة الكاشير، فيما ضبطت الشرطة خزنتين تطابقت صورهما مع الصور المنقولة من مسرح تلك الحوادث.