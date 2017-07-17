مواطنة تضع مولودها في أحد الممرات بعد رفض 4 مستشفيات استقبالها بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

قرر المواطن عطيف دعاك من منطقة جازان، بتقديم شكوى ضد 4 مستشفيات إلى وزارة الصحة، على خلفية رفض المستشفيات استقبال زوجته حينما فاجأتها آلام المخاض بدعوى عدم توفر سرير شاغر، لينتهي الأمر بوضع مولودها في ممر أحد المستشفيات.

وأوضح دعاك، أنه فوجئ بدخول زوجته في حالة ولادة ليسارع إلى حملها ومراجعة مستشفيات ضمد وأبو عريش العام والأمير محمد بن ناصر والملك فهد، من أجل قبول حالتها وإنقاذها، مشيرا إلى رفض المستشفيات استقبالها بدعوى عدم وجود سرير شاغر، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشار دعاك إلى أن زوجته تدهورت حالتها بسبب التنقل بين أكثر من مستشفى لتضع في النهاية حملها داخل أحد ممرات مستشفى الملك فهد، مُبدياً غضبه من تصرف المستشفيات معه وعدم توفيرها سيارات إسعاف أيضاً لنقل تلك الحالات الطارئة، متوعداً بتقديم شكاوى ضدها إلى وزارة الصحة.