النيابة العامة تنهي التحقيقات مع مواطنين متهمين بالتجسس لصالح نظام الملالي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن إنهاء النيابة العامة، ملف التحقيق مع مواطنين في قضية التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإيرانية، تمهيدا لإحالتهما للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية.

وأوضحت المصادر، أن الأجهزة الأمنية أوقفت في وقت سابق مواطنين بناء على ما توفر من معلومات عن تورطهما بالتواصل مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية لأعمال تجسسية، مشيرة إلى خضوع المتهمين إلى جلسات تحقيق عدة، وأن النيابة أنهت الملف وتعمل على إحالته إلى الجهات العدلية لاستكمال الإجراءات القضائية.