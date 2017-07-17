مختصون: هذه الإرشادات تقيك من أضرار الحشرات والقوارض في الصيف - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حذر مختصون في مجال مكافحة الحشرات والقوارض، من ظهور وانتشار 7 أنواع من الحشرات خلال فصل الصيف، داعين الأهالي إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأنحاء المملكة للحد من انتشارها لخطورتها الشديدة على الصحة العامة.

وأوضح المختصون أن فصل الصيف يكون بيئة مناسبة لانتشار بق الفراش والذباب والصراصير والنمل والفئران والعقارب والوزغ، مشددين على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة وتهوية الأماكن السكنية وأخذ احتياطات الوقاية المناسبة حال ملاحظة ظهور تلك الحشرات والقوارض.

وأكد المختصون أن أكثر الحشرات انتشاراً في فصل الصيف هي حشرة بق الفراش يليها الزواحف كالنمل والوزغ والصراصير، مطالبين أصحاب المنازل بالمسارعة في رش بيوتهم بالمبيدات المخصصة للحشرات والقوارض حال ظهورها وعدم العودة إلى المنزل إلا بعد مرور 3 ساعات تجنبا لحدوث أي ضرر أو حساسية صدرية، داعين بتنظيف المنزل دوريا وإغلاق فتحات البلاعات لتجنب نقلها عبر أنابيب الصرف الصحي، مع تعريض الأسرّة والفرش لأشعة الشمس.