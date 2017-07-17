الإطاحة بـ90 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل في الجوف - صحيفة صدى الالكترونية

سهو الهشال(صدى):

أطاحت قوات الضبط الميداني بشرطة منطقة الجوف، بـ90 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك ضمن الحملات التفتيشية تنفيذا لقرار الحملة الوطنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أن شرطة الجوف نفذت متمثلة في شرطة محافظة القريات وطبرحل وَدُومَة الجندل وشؤون الامن “إدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارة الضبط الاداري- قوة الضبط الميداني وقوة المهمات والواجبات الخاصة- وإدارة دوريات الامن بالجوف والقوة الخاصة لأمن الطرق بالجوف وبمشاركة مكتب العمل ووزارة التجارة وإدارة الطرق، حملات تفتيش تنفيذا للامر السامي الكريم بشأن الحملة الوطنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وأسفرت عن ضبط أكثر من ٩٠ مخالفا من مختلف الجنسيات.

وأضاف: ” شرطة منطقة الجوف إذ تعلن عن ذلك لتوضح للجميع أنها ستكون بالمرصاد لكل مخالف أو من يساعده “.