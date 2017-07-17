حارس الأهلي السابق يعدد النتائج الكارثية من التعاقد مع حراس أجانب - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

انتقد حارس مرمى نادي الأهلي السابق عبدالهادي حداد، قرار السماح للأندية بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب، موضحا أنه سيكون مفيدا للأندية بينما سيكون كارثيا على المنتخب السعودي.

وأوضح حداد أن الأندية عندما اعتمدت على لاعبين أجانب في خط الهجوم أصبحنا لا نرى لاعبين سعوديين كثيرين في مركز رأس الحربة، معترفا بندرة الحراس السعوديين المميزين، مشيرا إلى أنه ربما لا نجد حارساً مميزاً للأخضر بعد 4 سنوات.

وطالب حداد اتحاد كرة القدم، بالاهتمام بمركز حراسة المرمى لأنه أساس الفريق، فإذا كان لديك حارس ودفاع جيدون سيتفرغ خط الوسط لمهامه ويسجل المهاجمون الأهداف، مشيرا إلى أن ياسر المسيليم، حارس مرمى الأهلي، هو الأفضل حالياً بين الحراس السعوديين.

وعن رأيه في الحارسين المصري عصام الحضري والعماني علي الحبسي والتخوفات منهما لتقدمهما في العمر، أكد حداد أن الخبرة هي أساس حراسة المرمى وكلما زاد عمر الحارس كان مستواه أفضل، معبراً عن ثقته في أن يقدم الحارسان مستويات جيدة مع ناديي الهلال والتعاون في الموسم المقبل.