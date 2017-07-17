جلد وسجن شاب حاول نزع عباءة فتاة في تبوك " فيديو " - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أوضحت مصادر، أن المحكمة الجزائية في تبوك قضت بالسجن لمدة 6 أشهر والجلد 60 جلدة بحق الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو قبل 3 أشهر، وهو ينزع عباءة فتاة من أحد الأسواق.

وأضافت المصادر أن القاضي قرر جلد الشاب على دفعتين، الأولى في موقع الحادثة والأخرى في مكان ثانٍ، فيما أوضح في صك الحكم أنه ثبت لديه إدانة المدعى عليه بإيذاء فتيات وسحب عباءة إحداهن، وتبعاً لذلك تم تعزيره بالتحرش، وأن المدة التي قضاها الشاب في السجن خلال فترة النظر في القضية ستحسب من مدة الـ 6 أشهر، على أن يكون الإيقاف أثناء وقت الإجازة الدراسية كونه طالباً جامعياً، وفقا لصحيفة عكاظ.