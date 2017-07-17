جلد وسجن شاب حاول نزع عباءة فتاة في تبوك " فيديو " - صحيفة صدى الالكترونية

جلد وسجن شاب حاول نزع عباءة فتاة في تبوك ” فيديو “
أوضحت مصادر، أن المحكمة الجزائية في تبوك قضت بالسجن لمدة 6 أشهر والجلد 60 جلدة بحق الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو قبل 3 أشهر، وهو ينزع عباءة فتاة من أحد الأسواق.
وأضافت المصادر أن القاضي قرر جلد الشاب على دفعتين، الأولى في موقع الحادثة والأخرى في مكان ثانٍ، فيما أوضح في صك الحكم أنه ثبت لديه إدانة المدعى عليه بإيذاء فتيات وسحب عباءة إحداهن، وتبعاً لذلك تم تعزيره بالتحرش، وأن المدة التي قضاها الشاب في السجن خلال فترة النظر في القضية ستحسب من مدة الـ 6 أشهر، على أن يكون الإيقاف أثناء وقت الإجازة الدراسية كونه طالباً جامعياً، وفقا لصحيفة عكاظ.
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا ماصار عقاب رادع لها الاشكال بتفرط السبحه
رعد[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 1 ساعة
فيه حاكم او خليفه لافتكر بالظبط احدهم في عصره وجد حبل على الارض ودفه رجله وما اخذه وامر بقطع اصبعه-فلو اللي سحب عباءه الفتاه قطع له اصبعين لكان نوع من العدل –
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 48 دقيقة
مادري الأشكال هذي
ماعندها ام او اخت او زوجة او بنت
ياخي لا تخاف على اعراض الناس خاف على عرضك
والله ربي ليسلط عليهم من يفضحهم على روس الأشهاد ونت السبب ياسبع القرمبع
مسوي فحل ونت تاخذ شحن كهرب