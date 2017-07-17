فتيات دار الرعاية بمكة يرفضن الخروج من السجن لهذا السبب - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر، عن إصدار النيابة العامة أمرا بالإفراج عن 9 من نزيلات دار رعاية الفتيات بمكة المكرمة على خلفية إيداعهن السجن، بسبب إثارتهن للشغب داخل الدار، لافتةً إلى أن الفتيات رفضن الخروج من السجن؛ بسبب اعتراضهن على طريقة معاملتهن.

وأوضحت المصادر، أن الفتيات رفضن العودة للدار مرة أخرى، مبديات رغبتهن في البقاء داخل السجن بسبب ما وصفتهن بـ” سوء معاملتهن “، وأن النيابة العامة طلبت من الدار الرجوع إلى تسجيل كاميرات المراقبة وإعادة التحقيق في الواقعة وكشف الحقائق كاملة.