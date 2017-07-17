مضيفات بالخطوط السعودية حاولن تهريب 76 كرز دخان إلى المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك عيسى العيسى، أن رجال الجمارك بمطار الملك خالد الدولي، تمكنوا من ضبط 7 مضيفات بشركة الخطوط السعودية لمحاولتهن تهريب وإدخال كميات كبيرة من الدخان إلى داخل المملكة.

وأوضح العيسى أن المضيفات السبع كن قادمات على رحلة الخطوط السعودية القادمة من مدينة جاكرتا، وعثر بحوزتهن على ٧٦ كرزا من الدخان، مضيفا أنه جرى حجز كميات الدخان لاستكمال الإجراءات النظامية.

وطالب المتحدث الرسمي للخطوط السعودية عبدالرحمن الطيب بمهلة للتأكد من تفاصيل الواقعة والرد عليها.

وأضاف العيسى أن الكثير من الركاب في الفترة الأخيرة كانوا يحضرون كميات متفاوتة من السجائر بعد تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته.