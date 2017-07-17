قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من أداء صلاتهم في المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، عددًا من الفلسطينيين الدخول إلى المسجد الأقصى، بينما أدى عشرات الفلسطينيون صلاتهم في الشوارع القريبة من المسجد الأقصى وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية رفض واستنكار دائرة الأوقاف الإسلامية وهيئة القضاة الشرعيين وأئمة المساجد في القدس المحتلة لإجراءات وممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، مؤكدين على أن الإجراءات المستحدثة تنتهك جميع الأعراف الدولية وحقوق الإنسان.