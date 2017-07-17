الحج والعمرة تستثنى شركات الداخل من طرح حصتها إلكترونيا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، عن قرار وزارة الحج والعمرة، السماح باستثناء شركات ومؤسسات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام من طرح حصتها لحجاج الداخل، في بوابة المسار الإلكتروني المخصصة للتقديم على ترخيص الحج للمواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة.

وأوضحت المصادر أن مدة السماح للاستثناء 48 ساعة فقط، تشمل يومي الـ22 والـ23 من شوال الجاري، مشترطة تقديم المبررات التي تكفل لها الموافقة على طلب الاستثناء، وبالتالي تسجيل الحجاج المختارين منها لكامل الحصة، مع توقيع صيغة التعهد المخصص لكل مبرر تم قبوله.

وأكدت المصادر أن الوزارة ستراعي في موسم الحج اتخاذ ما يلزم لمراقبة صحة هذه المبررات، وفي حال ثبت خلافها ستعمل الوزارة على تنفيذ موجب ما جاء في التعهد المأخوذ على المنشأة، مشترطة حضور المسؤول عن كل منشأة شخصياً لتحرير التعهد الخاص بالطلب والتوقيع عليه، لدى الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل، وختمه بختم المنشأة، فيما ستقوم الإدارة بدرس الطلب، ولها الحق في إجازة ما تراه، تماشياً مع التعليمات المنظمة وبما يخدم المصلحة العامة، وفقا لصحيفة الحياة.