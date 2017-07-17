وفاة طفل وإصابة 6 في حريق منزل بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

توفي طفل وأصيب 6 أشخاص، في حريق اندلع بمنزل على طريق بلال بن رباح مع عبدالرحمن الداخل، غرب مدينة الرياض، أمس الأحد.

وأوضح الناطق الإعلامي للھلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض، أن غرفة العملیات تلقت بلاغا باندلاع حريق في منزل بطريق بلال بن رباح مع عبدالرحمن الداخل، مضيفا أنه تم توجیه 6 فرق إسعافية وفرقتي استجابة متقدمة، لیتبین وجود 7 حالات، إحداھا حالة وفاة لطفل، و6 حالات توقف قلب وتنفس وإصاباتھم طفیفة، مؤكدا أنه تم عمل إنعاش قلبي رئوي للحالات ونقلھم للمنشآت المناسبة، حیث عاد النبض لطفلین، واستمر الإنعاش لباقي الحالات.