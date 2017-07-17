مصرع 7 أشخاص وفقدان 3 في فيضانات بأريزونا الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلنت الشرطة الأمريكية، مساء أمس الأحد، مصرع 7 أشخاص، وفقدان 3 آخرين من أسرة واحدة، جراء الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت مقاطعة بوسط ولاية أريزونا.

وأوضحت الشرطة الأمريكية، أن 14 شخصًا من أفراد الأسرة كانوا بالقرب من بركة سباحة ” كولد سبرينغز “، ظهر السبت، عندما تسببت الأمطار الغزيرة فى فيضانات مفاجئة، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 4 من أفراد الأسرة، وأن 2 على الأقل من القتلى من الأطفال، بينما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية عن أفراد الأسرة المفقودين.

وأفادت شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية، أن هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية أصدرت تحذيرا من الفيضانات فى معظم مناطق أريزونا، مشيرة إلى أنه من المتوقع حدوث عواصف موسمية منتصف الأسبوع.