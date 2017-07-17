إبراهيموفيتش يرفض عرضًا خرافيًا في الدوري الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

رفض لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عرضًا خرافيًا من نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي للعب ضمن صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع ” كالتشيو ميركاتو “، أن إبراهيموفيتش رفض عرضًا قدره 7.5 مليون يورو سنويًا من لوس أنجلوس جالاكسي.

وأضاف الموقع أن إبراهيموفيتش يبحث إمكانية العودة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي ترك الباب مفتوحًا أمام المهاجم السويدي.

وتعرض إبراهيموفيتش، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو ما سيبعده عن الملاعب حتى مطلع 2018، وانتهى عقد إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي، وقرر مسؤولو النادي عدم التجديد له ليصبح اللاعب حرًا ومن حقه الانتقال إلى أي ناد آخر.