إصابة صيادين فلسطينيين برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أُصيب صيادان فلسطينيان، مساء أمس الأحد، برصاص قوات البحرية الإسرائيلية، في عرض بحر مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن ” اثنين من الصيادين الفلسطينيين أُصيبوا في أقدامهم، برصاص قوات البحرية الإسرائيلية خلال تأديتهم عملهم في عرض بحر مدينة خان يونس “.

وأشار القدرة، إلى أنه تم نقل الجريحين إلى مجمع ناصر الطبي، في خان يونس، لتلقي العلاج، وأن الأطقم الطبية وصفت جراح الصيادين بـ” المتوسطة “.