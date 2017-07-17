 إصابة صيادين فلسطينيين برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 17

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. إصابة صيادين فلسطينيين برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة

إصابة صيادين فلسطينيين برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة

إصابة صيادين فلسطينيين برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة
القدس(صدى):

أُصيب صيادان فلسطينيان، مساء أمس الأحد، برصاص قوات البحرية الإسرائيلية، في عرض بحر مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن ” اثنين من الصيادين الفلسطينيين أُصيبوا في أقدامهم، برصاص قوات البحرية الإسرائيلية خلال تأديتهم عملهم في عرض بحر مدينة خان يونس “.
وأشار القدرة، إلى أنه تم نقل الجريحين إلى مجمع ناصر الطبي، في خان يونس، لتلقي العلاج، وأن الأطقم الطبية وصفت جراح الصيادين بـ” المتوسطة “.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *