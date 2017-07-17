محلل طقس يتوقع ارتفاع درجات الحرارة الأسبوعين المقبلين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

توقع محلل الطقس زياد الجهني، ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء المملكة خلال الأسبوعين المقبلين، موضحا أنها ستقترب من الـ50 درجة في مدن شرق المملكة والمنطقتين الوسطى والغربية.

وقال الجهني إن موجات الحر هذا العام ستبلغ ذروتها في شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن مناطق جنوب غرب المملكة ستتعرض في نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل لسحب رعدية مصحوبة بالبرق والرعد، وينتج منها تشكل السحب الركامية الرعدية الممطرة، التي قد تطال أجزاء من وسط وشرق المملكة.

ونصح الجهني كل من يريد السفر للاستمتاع بالأجواء والأمطار في مصايف المملكة، سواءً كان يود الذهاب إلى عسير أو الباحة أو الطائف، بالسفر في نهاية يوليو أو بداية أغسطس المقبل.