محلل طقس يتوقع ارتفاع درجات الحرارة الأسبوعين المقبلين - صحيفة صدى الالكترونية

محلل طقس يتوقع ارتفاع درجات الحرارة الأسبوعين المقبلين
توقع محلل الطقس زياد الجهني، ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء المملكة خلال الأسبوعين المقبلين، موضحا أنها ستقترب من الـ50 درجة في مدن شرق المملكة والمنطقتين الوسطى والغربية.
وقال الجهني إن موجات الحر هذا العام ستبلغ ذروتها في شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن مناطق جنوب غرب المملكة ستتعرض في نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل لسحب رعدية مصحوبة بالبرق والرعد، وينتج منها تشكل السحب الركامية الرعدية الممطرة، التي قد تطال أجزاء من وسط وشرق المملكة.
ونصح الجهني كل من يريد السفر للاستمتاع بالأجواء والأمطار في مصايف المملكة، سواءً كان يود الذهاب إلى عسير أو الباحة أو الطائف، بالسفر في نهاية يوليو أو بداية أغسطس المقبل.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8256 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يلطف بحالنا
لامايبيلها السنه الجايه شهر ونص في ابها ولا النماص ولا الباحه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8256 ] نشر منذ 2 ساعتين
والسنه اللي بعدها الصيف كله
alfahd42[ عدد التعليقات: 8256 ] نشر منذ 2 ساعتين
باذن الله
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2950 ] نشر منذ 2 ساعتين
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
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إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره على أهل السماء والأرض ..
فإذا قال العبد : لا إله إلا الله ماأشد حر هذا اليوم اللهم أجرني من حر نار جهنّم
قال الله لجهنّم : إن عبداً من عبادي استجار بي منكِ وإنّي أشهدك أني أجرته ..جعلنا الله وياكم ووالديكم ممن يجيره الله من نارها
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عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 722 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يلطف بنا وبجميع المسلمين .. لا تنسون اخوانكم الفقراء من الصدقه وتفقد حاجاتهم خاصة في الظروف القاسيه من حر شديد وبرد قارس
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 1 ساعة
الذهاب لمصايف المملكة فكرة رائعة ولكن خصوصا تكلفة الإقامة ارقام فلكية هذا ان وجدت
من فضل الله علينا كل دول العالم تنتظر الخليجين بصفة عامة والسعودين بصفة خاصة لقضاء الصيفية ببلدانهم
شجعو المستثمرين ببناء منشئات سكنية مع تحديد الإيجارات ومراقبتها وستجدون معظم السعودين خاصة والخليجين عامة يقضون اجازتهم بمملكتنا الغالية
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11384 ] نشر منذ 52 دقيقة
هذه امور لا يعلمها الا الله سبحانه
ثم اذا كان فيه رعد وامطار وغيوم فلن تكون فيه حراره كما ذكرت يالجهني