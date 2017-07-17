وفاة شخص وإصابة 7 في حادث مروري بطريق الملك خالد بمنى - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

توفي شخص وأصيب 7 آخرين في حادث تصادم وانقلاب في في طريق الملك خالد بعد إشارة صقر قريش في اتجاه منى، مساء أمس الأحد.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، مساء الأحد، بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب في في طريق الملك خالد بعد إشارة صقر قريش في اتجاه منى، وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ٦ فرق اسعافية، ٢ فرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني نواف السالمي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و٧ إصابات تم تقديم العناية الإسعافية للمصابين ونقلت ٣ حالات خطره وحاله متوسطة إلى مستشفى النور التخصصي، ونقلت ٣ حالات متوسطة إلى مستشفى الملك فيصل.