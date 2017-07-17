ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان سبل محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأحد، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دوريان الذي يزور أبو ظبي حالياً .

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في عدد من المجالات خاصة السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، والجهود التي تبذلها البلدين بالتعاون مع المجتمع الدولي في سبيل محاربة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله والعمل المشترك في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.