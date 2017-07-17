جامعة الباحة تدعو المتقدمين بمتابعة موقعها الإلكتروني لمعرفة أسماء المرشحين للقبول - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

دعت عمادة القبول التسجيل بجامعة الباحة أمس الأحد، الطلبة المتقدمين للجامعة بمتابعة موقعها الإلكتروني لمعرفة أسماء المرشحين للقبول.

وأوضح عميد القبول التسجيل بجامعة الباحة الدكتور علي بن عثمان الزندي, أن من يتم قبوله من الطلبة لن يحتاج لإرسال أي مستندات للجامعة بل عن طريق البريد السعودي عبر خدمة جامعي والتي تقدم مجاناً، مشيراً إلى أنه تم تخصيص خدمة الاستفسارات الإلكترونية على موقع الجامعة، وأن ترشيح القبول سيكون على دفعات.

وأفاد الدكتور الزندي بأن البوابة الإلكترونية للجامعة ستغلق يوم غد طلبات التقديم للقبول لدرجة البكالوريوس .