" ألفة " تنظم البرنامج التأهيلي التاسع للمقبلات على الزواج اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تنظم جمعية التنمية الأسرية ” ألفة ” بعرعر بالتعاون مع مؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية، اليوم الأثنين، البرنامج التاسع لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج ، وذلك في قاعة التدريب بالسوق الشعبي .

ويشتمل البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام على محاضرات وندوات في جوانب الحياة الزوجية منها ” وتقديم النصائح والتوجيه، وفن التعامل، وإدارة الحوار، والتخاطب بين الزوجين”، وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تنمي العلاقة الزوجية بين الطرفين.