بالصور.. BMW X5 M بتصميم بارع في أبوظبي موتورز - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بينما اعتدنا رؤية سيارات BMW متعددة الاستخدامات تستخدم باقة M Performance ولكن هذه النسخة الخاصة من BMW X5 M تأتي بشكل مميز وتتواجد في BMW أبوظبي موتورزوتحمل السيارة تصميم 3D للأجزاء الخارجية وأغطية فلاشر جانبي M Performance سوداء ونظام عادم AC Schnitzer وعجلات 22 بوصة بلونين وغطاء محرك مانهارت.

وهي من أكثر سيارات X5 الرياضية وتحمل تصميم أبيض اللون في الخارج مع خطوط M Performance. وفي الداخل تأتي السيارة بعجلة قيادةM Sport مع فرش ألكانتارا وألياف الكربون ومقاعد جلدية حمراء وجزء أحمر جلدي في الجزء الاسفل من لوحة القيادة مع ألواح الأبواب والكونسول الوسطي .

ولا توجد أية أخبار حول تعديل محرك السيارة ولكن تبقى السيارة أسرع سيارة متعددة الاستخدامات بمحرك بقوة 567 حصان وعزم دوران 750 نيوتن.متر مع تسارع حتي 100 كمساعة في 4.2 ثانية وسرعة قصوي 250 كمساعة.