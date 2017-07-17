متحدث العمل يتفاعل مع سؤال مغرد بشأن تجاهل الوزير لمطالب مهندسين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تجاوب المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، مع سؤال أحد المواطنين على هاشتاق دشنه عدد من المهندسين طالبوا فيه بمقابلة وزير العمل الدكتور علي الغفيص؛ لشرح معاناتهم مع البطالة وعدم إعطائهم أولوية في التوظيف عن الأجانب.

وقال أحد المغردين، في رسالة وجهها إلى خالد أبا الخيل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تساءل خلالها عن عدم تجاوب الوزارة مع هاشتاق ” المهندسون يريدون مقابلة الغفيص “، ورد متحدث الوزارة عليه قائلا: ” الوزارة مهتمة بموضوع المهندسين اهتمام عالي، وأرجو التواصل معي عبر الإيميل للترتيب للقاء الوزير “.