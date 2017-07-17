بالفيديو .. مُسنه تسجل أكبر سائقة للفورميلا 1 - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تعتبر رياضة السيارات رياضة ذكورية بامتياز وخاصة في سباقات الفورميلا 1 وفي العام الماضي قال الرئيس التنفيذي للفورميلا 1 السابق بيرني ايكلستون أن النساء ليسوا أقوياء بما فيه الكفاية لقيادة سيارة فورميلا 1 ولن يتم اتخاذ النساء بشكل جدي في هذه الرياضة.

وكانت قلة من النساء قد تمكن من وضع أقدامهن داخل سيارات الفورميلا 1 وعدد محدود جدا نافس في سباقات الفورميلا 1 بالجائزة الكبري ولأن هذه الرياضة بدأت من 70 عام فتحاول رينو سبورت فورميلا 1 اثبات شيء ما من خلال دعوة سيدة تبلغ من العمر 79 عام وهي روزماري سميث لتجربة سيارة الفريق السباقية بقوة 800 حصان.

ولم تقد هذه السيارة من قبل أي سيارة فورميلا 1 في حياتها ولكن كان لديها تاريخ سباقي ولكنها في الواقع كانت تطمح لافتتاح متجر للملابس وأحد عملائها دعاها للمشاركة في رالي ونافست في رالي ايرلندا ونجحت في تحقيق مركز جيد وصعدت منصة التتويج.