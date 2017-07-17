صورة غريبة لهوندا سيفيك واجن بست عجلات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

هل ترون هذه السيارة هنا؟ ما الذي كانوا يريدونه هنا عندما عدلوها بهذه الصورة ؟ بالتأكيد هذه السيارة هوندا سيفيك الغريبة لن تجد أحد لن يهتم بها علي الاطلاق, وهذه الصورة، التقطت في مكان ما في الولايات المتحدة، وتلقت عددا من التعديلات التي جعلت هناك صعوبة في التعرف عليها علي أنها سيارة هوندا.

ةقد تم تزويد السيارة بصادم أمامي مستوحى من فيلم Fast and Furious سريع وغاضب بدون طلاء، كما أنه مرتبط بألواح ربعية وغطاء محرك بدون طلاء. كما تم تركيب إطارات عريضة مع تعليق منخفض. كما أن خلفية تواجه كل التعديل حيث تم إطالة الأبواب ومؤخرة السيارة الهاتشباك لتتحول بها الي واجن ولأنها طويل جدا فلديها الآن اثنين من المحاور وأربع عجلات في الجزء الخلفي، مع أقواس عجلات أعرض.