بالصور.. اطلاق هيونداي i30N بصورة رسمية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

حصلت سيارة هيونداي الجديدة i30N التي تعتبر أول سياراتها المميزة في العائلة N الجديدة علي ردود فعل جماهيرية كبيرة على مستوى العالم بمجرد الكشف عنها خاصة أنها تأتي في فئة مميزة لتنافس سيارات مثل فولكس فاجن جولف GTI وتركز السيارة الجديدة علي متعة القيادة بجانب القدرة علي استخدامها في الحياة اليومية في نفس الوقت وهو ما يميز هذه السيارة عن منافسيها.

وتتمتع بالجانب الرياضي وتحمل من حيث الأداء محرك 2 لتر بشاحن توربيني يتصل بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات بقوة 246 حصان لأول نسخة مع تسارع في 6.4 ثانية و271 حصان لنسخة Performance التي يمكنها التسارع في 6.1 ثانية.

وفي الخارج تم تصميم الصادمين بمزيد من الشراسة مع اضافة اسبويلر خلفي عدواني وتحمل النسخة الأعلي أما عجلات 19 بوصة مع إطارات بيريللي P-Zero ومكابح حمراء اللون ونظام تفاضلي الكتروني محدود الانزلاق مع نظام لتوليد الصوت بصورة إلكترونية.

وفي الداخل جاءت السيارة بعجلة قيادة رياضية ومجموعة من العدادات الرقمية ومقاعد رياضية مع شعارات N علي أكثر من مكان فيما سيتوفر لها مجموعة من الألوان الخارجية وسيتم تقديم السيارة في نهاية العام الجاري للمبيعات.