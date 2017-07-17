نصيحة هامة لطبيبة أطفال تغزو العالم - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم رسالة مفيدة، علّقتها طبيبة أطفال في عيادتها. وكانت إحدى الأمهات داخل عيادة الطبيبة، والتقطت صورة للرسالة، التي ننقلها لكم اليوم باللغة العربية.

وهذا ما جاء في النص: “الأفضل هو.. الأفضل ليس الرضاعة ولا هو الحليب المجفّف. الأفضل ليس أن تحملي طفلك أو ألا تحمليه. الأفضل ليس أن تجلسيه بهذه الطريقة ولا أن تجلسيه بتلك. الأفضل ليس أن تغطيه بهذه الطريقة ولا أن تغطيه بتلك. الأفضل ليس أن تطحني له الطعام أو أن تقطعيه له. الأفضل ليس ما تقوله والدتك ولا ما تقوله صديقتك. الأفضل ليس أن يكون مع الحاضنة وليس أن يذهب إلى الحضانة أو أن يكون من جدّيه. الأفضل ليس أن تتبعني هذا النوع من التعليم ولا أن تتبعي ذاك”.

وأردف النص: “هل تعرفين حقاً ما هو الأفضل؟ الأفضل هو أنت. الأفضل هو ما يُريحك أنت. الأفضل هو ما يمليه عليك حدسك أنت أمّه. الأفضل هو ما يساعدك أنت أيضاً لتكوني مرتاحة. الأفضل هو ما يسمح لك بأن تكوني سعيدة مع عائلتك. لأنّك إن كنت بحالة جيدة، سيحصل طفلك على الأفضل… لأنّ الأفضل هو أنت. وعندما تكونين مرتاحة يكون هو مرتاحاً. وعندما تفكرين بأن تتصرفين بطريقة صحيحة، تنتقل راحتك وسعادتك إليه “.

وختم النص: “لأنّ الأفضل هو أنت. فلنتوقف عن القول للأب وللأم ما هو الأفضل. لأن ما هو الأفضل لطفلك هو أنت”.