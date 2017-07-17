مهندس ميكانيكي يشتكي من رفض الشركات تعيينه لتعرضه لإعاقة حركية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

اشتكى مهندس ميكانيكي من رفض الجهات والشركات تعيينه وتوفير وظيفة له بسبب معاناته من إعاقة حركية، موضحا أنه يواصل البحث عن وظيفة منذ أكثر من عام دون جدوى.

وأوضح المهندس عبدالعزيز القحطاني، أنه تعرض لحادث سير أدى إلى إعاقته حركيا خلال دراسته بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، مضيفا أن الأمر لم يمنعه من استكمال الدراسة والحصول على شهادة البكالوريوس بتخصص الهندسة الميكانيكية، مشيرا إلى أنه رغم أهمية تخصصه ووجود حاجة مجتمعية وعملية له إلا أن طلبه الوظيفي قوبل بالرفض من معظم الشركات بسبب إعاقته الحركية.

وأكد وصول الأمر إلى رفض مسئولي التوظيف في الشركات مقابلته، مشيرا إلى أن ذلك دفعه إلى البحث عن عمل إداري لكنه فوجئ بالرفض أيضاً، مطالبا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمسئولين في الجهات والشركات بالنظر في توظيف المعاقين حركياً، مشدداً على كفاءة هؤلاء في النجاح ببيئة العمل وتحقيق أفضل مستويات مهنية تفيد المجتمع والمؤسسات.