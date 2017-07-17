بالفيديو.. لحظة سرقة " ونيت " من أمام أحد المطاعم في حفر الباطن - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض مركبة ” ونيت ” للسرقة، بعدما تركها صاحبها في وضع التشغيل، ودخل إلى أحد المطاعم في محافظة حفر الباطن.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بكاميرا مراقبة في أحد مطاعم حفر الباطن، ترقب اللص للمركبة ودورانه حولها للتأكد من عدم وجود شخص بداخلها، قبل الإسراع بركوبها والفرار بها، ليخرج صاحب المركبة بعد ذلك بثوانٍ معدودة من المطعم.